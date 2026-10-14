GIGI Awards’tan Orkestra İletişim’e Çifte Ödül

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Orkestra İletişim, 2018’den bu yana TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin basın ve medya iletişimini yürütüyor. Festival günleriyle sınırlı kalmayan iletişim çalışmaları kapsamında yıl boyunca gençlerin başarıları, teknoloji ve inovasyon projeleri, yarışmalar ve girişimcilik hikâyeleri basın bültenleri, özel haberler ve röportajlarla kamuoyuna ulaştırılıyor.

TEKNOFEST’in bir festivalin ötesine geçerek teknoloji üreten nesillerin buluştuğu güçlü bir toplumsal harekete dönüşmesine iletişim çalışmalarıyla katkı sunan Orkestra İletişim, kazandığı iki ödülle uzun soluklu iletişim yaklaşımının başarısını ortaya koydu.

Pazarlama İletişimcileri Derneği öncülüğünde düzenlenen Good Idea Good Integration, GIGI Awards pazarlama ve iletişim dünyasında yaratıcılığı, yenilikçiliği ve ölçülebilir başarıyı ödüllendiriyor.