Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Güncelleme:
Hicri takvimin miladi takvime göre daha kısa olması nedeniyle 2030 yılında Ramazan ayı iki kez başlayacak. Böylece aynı yıl içinde toplam 36 gün oruç tutulacak.

Hicri takvimin miladi takvimden yaklaşık 11 gün daha kısa olması nedeniyle Ramazan ayı her yıl daha erken tarihlere denk geliyor. Bu takvim farkı nedeniyle bazı yıllarda Ramazan ayı aynı yıl içinde iki kez başlayabiliyor.

Bu durum 2030 yılında gerçekleşecek. Ramazan ayının ilk başlangıcı 5 Ocak 2030 tarihinde olacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde takvim farkı nedeniyle Ramazan ayı yeniden başlayacak ve ikinci başlangıç 26 Aralık 2030 tarihine denk gelecek.

Bu nedenle 2030 yılında Müslümanlar yıl içinde iki farklı Ramazan ayına girecek. Ocak ayında başlayan Ramazan'ın ardından yılın son günlerinde yeniden başlayacak olan Ramazan ile birlikte aynı yıl içinde toplam 36 gün oruç tutulmuş olacak.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

2030 a kadar kim öle kim kala yaşayacağımız meçhul Türkiye yüzyılında bonfile kestane balı manda kaymağı gibi nimetlerle beslenen sağlıklı nesillerden ne yazıkki olamadık o yüzden yaşadığımız her güne şükrediyoruz zaten bu hayatta Türkiye yüzyılında bedava olan iki şey var birincisi yaşamak ikincisi nefes almak zorda olsa bedavalar yarın onlarıda paralı yapabilirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

geri zekalı ayın dünya etrafında dönmesi 36 gün mü sürecek.Ay takvimi 29 veya 30 gün çeker..Miladi ile ne işi var bunun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

