Gerçek mi değil mi? Bu fotoğraf karesini görenler ikiye bölündü
Güncelleme:
Şanlıurfa–Mardin yolu Çoban Geçidi'nde kurtların araçlar arasında yiyecek aradığı iddia edilen fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar görüntünün yapay zeka olabileceğini savunurken, bazıları aç kalan kurtların bu davranışı sergileyebileceğini söyledi.

Şanlıurfa–Mardin kara yolunda yer alan Çoban Geçidi bölgesinde, aç kaldıkları öne sürülen kurtların araçların arasında yiyecek ararken görüntülendiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesi kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Viral olan fotoğraf sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kareyi "yapay zeka" ürünü olabileceğini belirterek "Kurtlar kesinlikle çalışan araçların yanına yaklaşamaz" şeklinde yorumlar yaptı.

"AÇ OLUNCA HER ŞEYİ YAPARLAR" YORUMLARI

Diğer kullanıcılar ise aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için tehlikeyi göze alabileceğini savunarak, fotoğrafın gerçek olabileceğini dile getirdi. "Aç oldukları için her şeyi yaparlar" yorumları dikkat çekti.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

yapay zeka,Kurt bu kadar ışığın,bu kadar gürültunun arasına birbirini yer yine gelmez.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSason çileği72:

Malatya kürecik üssü israile verilmiş

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Kamyon kasasinin altindaki kisim buğulu, yani photo shop yapilmis. Sagdaki kurdun bastigi yerde ayak izileri yok. Sersemin biri Al ile yapmis, koymus

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Bunlar hrtlardan daha hayırlı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

