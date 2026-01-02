Gerçek mi değil mi? Bu fotoğraf karesini görenler ikiye bölündü

Şanlıurfa–Mardin kara yolunda yer alan Çoban Geçidi bölgesinde, aç kaldıkları öne sürülen kurtların araçların arasında yiyecek ararken görüntülendiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesi kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Viral olan fotoğraf sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kareyi "yapay zeka" ürünü olabileceğini belirterek "Kurtlar kesinlikle çalışan araçların yanına yaklaşamaz" şeklinde yorumlar yaptı.

"AÇ OLUNCA HER ŞEYİ YAPARLAR" YORUMLARI

Diğer kullanıcılar ise aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için tehlikeyi göze alabileceğini savunarak, fotoğrafın gerçek olabileceğini dile getirdi. "Aç oldukları için her şeyi yaparlar" yorumları dikkat çekti.