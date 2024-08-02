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Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gerçeğe Çağrı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gerçeğe Çağrı konusu, özeti ve Gerçeğe Çağrı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gerçeğe Çağrı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gerçeğe Çağrı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gerçeğe Çağrı filmini izleyecek olanların merak ettiği Gerçeğe Çağrı konusu nedir, Gerçeğe Çağrı oyuncuları kimler ve Gerçeğe Çağrı özeti gibi konuları inceliyoruz.

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gerçeğe Çağrı (İngilizce: Total Recall), bilimkurgu ve aksiyon filmi, 1990 yılında vizyona giren, orijinal film Gerçeğe Çağrı'nın yeniden çevrimidir.

Filmde, düşleri gerçek anılara dönüştüren Recall adlı bir şirketten hizmet alan Douglas Quaid adlı bir adamın merkezinde yaşananları izliyoruz. Quaid, güzel bir karısı olan sıradan bir fabrika işçisidir ve Rekall şirketinin sunduğu bu olanaktan faydalanarak sıkıcı hayatından uzaklaşmak ister. Kendisine bir üstün ajanın anıları yüklenen Quaid için işler hiç de yolunda gitmez ve kendisini bir anda av durumunda buluverir. Yönetici Cohaagen tarafından kontrol edilen silahlı güçler tarafından aranmaya başlayan Quaid, bir erkinlik savaşçısıyla birlik olarak yeraltı direnişinin liderini bulup Cohaagen'i durdurmaya çalışır.

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Colin Farrell, Douglas Quaid/Carl Hauser, filmin baş kahramanı olarak görülmektedir. Garip ve şiddetli rüyalara muzdarip bir fabrika işçisidir.

Jessica Biel, Melina, bir direniş üyesi

Kate Beckinsale, Lori, Quaid'in karısı kılığında UFB gizli ajanı

Bill Nighy, Kuato, asi lideri

Bryan Cranston, Vilos Cohaagen, filmin ana antagonisti rolündeki UFB'nin yozlaşmış ve acımasız diktatörü.

John Cho, McClane

Bokeem Woodbine, Harry, Quaid "en iyi" arkadaşı

Ethan Hawke, bilimci

Steve Byers, Henry Reed

Kaitlyn Leeb, baştan çıkarıcı Kadın

Osman Demir
Osman Demir
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