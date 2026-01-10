Haberler

Genç kızı cenaze evine isyan ettiren anlar: Ben senin adına utandım

Bir kadın, katıldığı cenaze mevlidi sırasında yaşananlara isyan etti. Mevlitte birinin yemekte ikram edilen paketli ayranı beğenmeyip, "Ben paketli ayran içemiyorum, ev ayranı yapar mısınız?" dediğini ifade eden kadın, aynı şahsın ikinci tabağı istediğini belirterek, "Ben utandım" dedi.

Bir cenaze mevlidine katılan kadın, mevlit sırasında yapılan "kim kimdir" merakına ve ikramlara yönelik taleplere tepki göstererek, "Cenaze evlerine nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz, daha hassas olmalıyız" sözleriyle isyan etti.

"BU KIZ KİM, ŞU OĞLAN KİM" DİYEREK MERAK ETTİLER

Mevlit okunurken ortamda bulunan bazı kişilerin, "Bu kız kim? Şu oğlan kim? Şu kadın kim?" şeklindeki konuşmalarına dikkat çeken kadın, bu tavrın saygısızlık olduğunu söyledi. "Sana ne?" diyerek tepki gösteren kadın, cenaze evinde meraklı sorgulamalara yer olmadığını vurguladı.

"EV AYRANI YAPAR MISINIZ?" TALEBİNE TEPKİ

Mevlit sonrası ikram edilen paketli ayranı beğenmeyip "Ben paketli ayran içemiyorum, ev ayranı yapar mısınız?" diyen bir kadını örnek gösteren genç kız, bu talebin cenaze evinde uygun olmadığını savundu. "İçme mesela, o ayranı içmediğin zaman problem mi olacak?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İKİNCİ TABAK İSTEDİ, "BEN UTANDIM" DEDİ

Aynı kişinin daha sonra yemeğini bitirip ikinci tabak istemesinin de kendisini rahatsız ettiğini belirten kadın, "Çok şey söylemek istiyorum ama ayıp olur diye söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN CENAZE EVİNE GİTTİĞİNİZ EV, YARIN SİZİN EVİNİZ OLABİLİR"

Anlatımında empati vurgusu yapan kadın, cenaze evlerinde daha bilinçli ve hassas olunması gerektiğini dile getirerek, "Bugün cenaze evine gittiğiniz ev yarın sizin eviniz olabilir" sözleriyle çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
