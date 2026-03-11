Haberler

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anne ve babası boşanan bir genç kızın annesiyle yaptığı mesajlaşma büyük yankı uyandırdı. Annesinin yeniden evleneceğini söyleyerek kızını babasına göndermek istediği ve "Eşyalarını bavulla kapının önüne koydum" ifadelerini kullandığı mesajları okuyanların yüreğini dağladı.

Anne ve babası boşanan bir genç kızın annesiyle yaptığı mesajlaşma boğazları düğümledi. Genç kızın paylaştığı mesajlarda, annesinin bir hafta sonra evleneceğini söyleyerek onu babasına göndermek istediği ifadeler yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan mesajlarda annenin kızına, "Bir haftaya Burak abinle evleniyorum. Aynı evde kalmanız mantıklı olmaz, zaten eşim de istemiyor." dediği görüldü.

"BİRAZ DA BABAN BAKSIN, BENİM DE HAYATIM VAR"

Mesajların devamında annenin, "Bu kadar babam babam diyorsun, o zaman baban baksın sana. Benim de bir hayatım var." ifadelerini kullandığı yer aldı.

"BAVULUNU KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Genç kızın paylaştığı yazışmalarda annenin ayrıca eşyalarını bavula koyduğunu belirterek, "Eşyalarını bavulla kapının önüne koydum. Geldiğimde bavulların olmasın lütfen." dediği görüldü.

"Sadece coğrafya değil, aile de kaderindir" notuyla paylaşılan mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı genç kıza destek mesajları gönderdi.

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Kaynak: Haberler.com
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

ya kıyamam çocuğun psikolojisini düşünemiyorum. bu evlatların nasıl bir iyi gelecek yapabileceği hususunda hiç düşünüyolarmı madem bakmayacaksın neden yapıyorsun bu çocuğa günah değilmi be kadın :( evlenirken kan testi istiyolar ya psikoloji testi de istenmesi lazım. herkes evlenmesin ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

vaybe, üzüldüm kızcağıza memleket ne hale geldi herkes bencilleşti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi