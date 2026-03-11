Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Anne ve babası boşanan bir genç kızın annesiyle yaptığı mesajlaşma boğazları düğümledi. Genç kızın paylaştığı mesajlarda, annesinin bir hafta sonra evleneceğini söyleyerek onu babasına göndermek istediği ifadeler yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan mesajlarda annenin kızına, "Bir haftaya Burak abinle evleniyorum. Aynı evde kalmanız mantıklı olmaz, zaten eşim de istemiyor." dediği görüldü.

"BİRAZ DA BABAN BAKSIN, BENİM DE HAYATIM VAR"

Mesajların devamında annenin, "Bu kadar babam babam diyorsun, o zaman baban baksın sana. Benim de bir hayatım var." ifadelerini kullandığı yer aldı.

"BAVULUNU KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Genç kızın paylaştığı yazışmalarda annenin ayrıca eşyalarını bavula koyduğunu belirterek, "Eşyalarını bavulla kapının önüne koydum. Geldiğimde bavulların olmasın lütfen." dediği görüldü.

"Sadece coğrafya değil, aile de kaderindir" notuyla paylaşılan mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı genç kıza destek mesajları gönderdi.

Kaynak: Haberler.com