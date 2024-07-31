Gen terapisi nedir, nasıl yapılır? Gen tedavisi nasıl olur, yararları neler?

Gen tedavisi nasıl olur? Gen tedavisi çocuklarda hem de yetişkinlerde uygulanabilir, ancak her hasta için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılması gereklidir. Gen terapisi, hastanın genetik materyalini değiştirmeyi amaçlayarak hastalığın kaynağını hedef alır ve böylece daha etkili bir tedavi sunmayı hedefler. Gen terapisi nasıl yapılır?

GEN TERAPİSİ NEDİR?

Gen terapisi, hastalıkların genetik düzeyde tedavi edilmesi amacıyla kullanılan bir tıbbi tekniktir. Bu yöntemle, genetik materyal hastalıklı hücrelere doğrudan aktarılır ve bu sayede hücrelerin normal fonksiyonlarını geri kazanmaları sağlanır. Gen terapisi, kalıtsal hastalıklar, kanser, bazı viral enfeksiyonlar gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

GEN TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Gen Seçimi ve İzolasyonu: İlk adım, tedavi edilecek hastalığın neden olduğu hatalı geni belirlemektir. Sağlıklı bir gen örneği alınır ve laboratuvar ortamında izole edilir.

Vektör Seçimi: Genin hücrelere taşınması için vektör adı verilen taşıyıcılar kullanılır. Genellikle virüsler, hücrelere genetik materyal taşıma kapasitesine sahip oldukları için vektör olarak tercih edilirler. Genetik olarak değiştirilmiş virüsler, zararlı özelliklerinden arındırılır ve yalnızca gen taşıma işlevi görmeleri sağlanır.

Gen Transferi: İzole edilen gen, vektör aracılığıyla hedef hücrelere aktarılır. Bu işlem in vivo (vücut içinde) veya ex vivo (vücut dışında) yöntemlerle yapılabilir.

In Vivo Gen Terapisi: Gen doğrudan hastanın vücuduna enjekte edilir.

Ex Vivo Gen Terapisi: Hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında genetik olarak değiştirilir ve daha sonra tekrar hastaya nakledilir.

Gen İfadesi ve İzleme: Aktarılan genin hücrelerde doğru bir şekilde ifade edilip edilmediği, yani çalışıp çalışmadığı izlenir. Bu aşama, tedavinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için önemlidir. Bu tedavi yöntemi ile ilgili detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

GEN TERAPİSİNİN YARARLARI

Kalıtsal Hastalıkların Tedavisi: Gen terapisi, genetik bozukluklardan kaynaklanan hastalıkların doğrudan tedavisini sağlar. Örneğin, kistik fibrozis, hemofili, Duchenne musküler distrofisi gibi hastalıklarda kullanılır.

Kanser Tedavisi: Kanser hücrelerinin genetik yapısının değiştirilerek büyümelerinin durdurulması veya bağışıklık sistemi tarafından tanınıp yok edilmesi sağlanabilir.

Viral Enfeksiyonların Tedavisi: HIV gibi kronik viral enfeksiyonların tedavisinde, virüsün genetik materyalini hedef alarak hastalığın kontrol altına alınması mümkündür.