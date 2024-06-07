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Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar?

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Gelinlik seçimi, bir gelinin en önemli ve zorlu süreçlerinden biridir. Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak sorusu, gelin adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla evlilik hazırlığı yapan çiçeği burnunda çiftler de alışverişlerini yaparak yuvalarını kurmak için hazırlanıyor. Bu süreçte gelin adaylarının en çok özen gösterdiği noktalardan birisi hiç kuşkusuz gelinlik seçimi oluyor.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gelinlik denemelerinde artış yaşanıyor. Ancak bu durum gelinliklerin zarar görmesine neden oluyor. Bu nedenle Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemelerinin ücretli olmasına karar verdi. Peki, Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak?Gelinlik deneme ücreti ne kadar?

GELİNLİK DENEMEK ÜCRETLİ Mİ?

Kimileri kendisine en çok yakışan gelinliği bulmak için uzun uğraşlar verirken kimileri ise sadece merak ettiği için gelinlik denemesi yapıyor. Hal böyle olunca gelinlikler de fazlasıyla deforme oluyor. Bu nedenle Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verdi.

Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar?

GELİNLİK DENEME ÜCRETİ NE KADAR?

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünerek destek veriyor. Bazıları ise bu durumun müşteri kaybına neden olacağını söylüyor. Alınan ücret kararını kimlerin uygulayıp uygulamayacağı bilinmezken, deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o paranın fiyattan düşüleceği öğrenildi.

Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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