Gelinin nikahlarını kıyan kadın memura hareketi olay oldu: Çok saygısızca

Sosyal medyada hızla yayılan bir nikâh görüntüsü, kısa sürede tartışma konusu oldu. Bir kadın, nikâhını kıyan kadın memurun tören sonunda eşiyle el sıkışmasına izin vermedi.

O ANLARI ÇEVREDEKİLER KAYDA ALDI

Nikah memuru damada elini uzattığı sırada gelinin aniden araya girdiği ve fiziksel teması engellediği görüldü. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

VİDEO KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların yorumları da dikkat çekiciydi:

Evlilik böyle olmaz bence.

Hayırdır, tapu dairesinde misiniz?

Bu görüntüyü saklasın, yakında açacağı boşanma davasında delil olur.

Çok saygısızca olmuş.

Kadın kesin akrep.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Kimi kullanıcılar gelinin davranışını "aşırı kıskançlık" olarak nitelerken, kimileri de memura karşı yapılan hareketin "saygısızlık" olduğunu savundu. Görüntü, kısa sürede ülke gündeminin en çok konuşulan videolarından biri haline geldi.