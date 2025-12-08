Haberler

Gelinin nikahlarını kıyan kadın memura hareketi olay oldu: Çok saygısızca

Gelinin nikahlarını kıyan kadın memura hareketi olay oldu: Çok saygısızca
Güncelleme:
Nikah memurunun damatla el sıkışmasına izin vermeyen gelinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Video büyük tartışma yaratırken, kullanıcılar gelinin davranışını "kıskançlık" ve "saygısızlık" olarak yorumladı.

  • Bir nikah töreninde gelin, nikah memurunun damatla el sıkışmasını fiziksel olarak engelledi.
  • Gelinin nikah memurunun damatla el sıkışmasını engellediği anlar video kaydına alındı.
  • Gelinin nikah memurunun damatla el sıkışmasını engellemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan bir nikâh görüntüsü, kısa sürede tartışma konusu oldu. Bir kadın, nikâhını kıyan kadın memurun tören sonunda eşiyle el sıkışmasına izin vermedi.

O ANLARI ÇEVREDEKİLER KAYDA ALDI

Nikah memuru damada elini uzattığı sırada gelinin aniden araya girdiği ve fiziksel teması engellediği görüldü. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

VİDEO KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların yorumları da dikkat çekiciydi:

  • Evlilik böyle olmaz bence.
  • Hayırdır, tapu dairesinde misiniz?
  • Bu görüntüyü saklasın, yakında açacağı boşanma davasında delil olur.
  • Çok saygısızca olmuş.
  • Kadın kesin akrep.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Kimi kullanıcılar gelinin davranışını "aşırı kıskançlık" olarak nitelerken, kimileri de memura karşı yapılan hareketin "saygısızlık" olduğunu savundu. Görüntü, kısa sürede ülke gündeminin en çok konuşulan videolarından biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıCaner Alp:

Cahil gelin.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Cahil diye senin gibi boşbogazlara denilir.

yanıt25
yanıt16
Haber Yorumlarısüleyman koç:

İslam dini hakkında tam bilgin yok ..bu sebebten cahil olan sensin....kimisi dinine değer verir uygular kimi Side uygulamaz...dinsizde olabilir hiç önemli değil bu...önemli olan onların inancı doğrultusunda uyguladıkları hayat kuralları,kimseyi ilgilendirmez,herkesinde saygı duyması gerekir....

yanıt23
yanıt10
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Memura hakaret olsaydı amacı,kendi elini sıkmazdı.İnsanların hassiyetlerini gözetmek lazım.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

hassasiyetler sosyal yaşamın gereklerine aykırı olmamalı nikahı kıyan kadın adamın elini sıktı diye alıp evine götürmeyecek gayet medeni bir tebriktir bu

yanıt21
yanıt28
Haber Yorumlarısüleyman koç:

Sosyal yaşamın gerekleri değişiyor....artık herkes sosyalleşmek için bir birinin eşine yan gözle bakar oldu....senin eşin varsa ,ve çevrenizde senin gibi düşünenler varsa bol sans

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıEkSeS:

Tapuyu eline aldığı saniyede, kıskançlık başladı ??

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Ön yargı

yanıt13
yanıt8
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
