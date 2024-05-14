Gelinim Mutfakta tiramisu şelalesi nasıl yapılır? Tiramisu şelalesi tarifi, yapılışı, malzemeler
Tiramisu, kahve içeren bir pasta türüdür ve genellikle katmanlar halinde servis edilir. Süngerimsi bir kek veya bisküvi tabanı ile başlar. Ardından, kahveyle ıslatılmış tabanın üzerine, genellikle bir mascarpone peynir ve krema karışımından oluşan bir katman eklenir. Bu katman, şeker ve yumurta gibi tatlandırıcılarla birlikte hazırlanabilir. Peki Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta tiramisu şelalesi nasıl yapılır?
Tiramisu, İtalyan mutfağının ünlü bir tatlısıdır. Genellikle kahve ile ıslatılan kedidili bisküvileri ve krema katmanlarından oluşur. Bu tarif, gerçek İtalyan lezzetini yakalamak isteyenler için idealdir. İçeriğinde yumurta sarısı, şeker, süt, mascarpone peyniri (ya da labne), vanilya ve sıvı krema bulunur. Kedidili bisküvileri kahveyle ıslatılır ve bu kremalı karışımın üzerine dizilir. Son olarak kakao serpilir ve buzdolabında dinlendirildikten sonra servis edilir. İşte farklı bir Tiramisu yorumu olan Gelinim Mutfakta tiramisu şelalesi nasıl yapılır sorusunun cevabı…
TİRAMİSU ŞELALESİ NASIL YAPILIR?
Tiramisu şelalesi, Gelinim Mutfakta programında yapılan bir tatlı tarifidir. Bu lezzetli tatlı, görüntüsüyle ve lezzetiyle büyüleyici bir etki yaratır. İşte tiramisu şelalesi tarifinin yapılışı:
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı süt (kek için)
1 paket kedidili bisküvi
1 su bardağı süt (krema için)
1 su bardağı sıvı krema
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Yapılışı:
- Fırını 180°C'ye ısıtın.
- Yumurtaları ve şekeri mikserde yüksek hızda 5 dakika kadar çırpın. Renk açılana ve kabarana kadar devam edin.
- Vanilya, un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.
- Yağlanmış dikdörtgen bir kek kalıbına dökün ve 20-25 dakika fırında pişirin.
- Kek soğuduktan sonra, 1 su bardağı süt ile ıslatın.
- Kedidili bisküvileri süt ile ıslatın ve kekin üzerine dizin.
- Krema için, süt, sıvı krema, toz şeker, vanilya ve krem şantiyi mikserde çırpın.
- Kekin üzerine krema katmanını yayın.
- Üzerini kakao ile süsleyin ve buzdolabında birkaç saat dinlendirin.
- Dilimleyerek servis yapın.