Gelinim Mutfakta tiramisu şelalesi nasıl yapılır? Tiramisu şelalesi tarifi, yapılışı, malzemeler

Tiramisu, İtalyan mutfağının ünlü bir tatlısıdır. Genellikle kahve ile ıslatılan kedidili bisküvileri ve krema katmanlarından oluşur. Bu tarif, gerçek İtalyan lezzetini yakalamak isteyenler için idealdir. İçeriğinde yumurta sarısı, şeker, süt, mascarpone peyniri (ya da labne), vanilya ve sıvı krema bulunur. Kedidili bisküvileri kahveyle ıslatılır ve bu kremalı karışımın üzerine dizilir. Son olarak kakao serpilir ve buzdolabında dinlendirildikten sonra servis edilir. İşte farklı bir Tiramisu yorumu olan Gelinim Mutfakta tiramisu şelalesi nasıl yapılır sorusunun cevabı…

TİRAMİSU ŞELALESİ NASIL YAPILIR?

Tiramisu şelalesi, Gelinim Mutfakta programında yapılan bir tatlı tarifidir. Bu lezzetli tatlı, görüntüsüyle ve lezzetiyle büyüleyici bir etki yaratır. İşte tiramisu şelalesi tarifinin yapılışı:

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı süt (kek için)

1 paket kedidili bisküvi

1 su bardağı süt (krema için)

1 su bardağı sıvı krema

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Yapılışı: