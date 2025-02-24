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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 24 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 24 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?
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Gelinim Mutfakta yarışması, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü yeni bir haftaya heyecanla başladı. Yarışmanın bugünkü bölümünde, gelinler en lezzetli yemekleri hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puanlar almaya çalıştı. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'da kim kazandı ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Şubat 2025 tarihli bölümünde, dört gelin en iyi yemeği yapabilmek için kıyasıya bir rekabete girdi. Kayınvalideler, gelinlerin hazırladığı yemekleri tadarak puanlarını verdi. Günün sonunda, en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 24 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz açıklanmadı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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