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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta programında heyecan devam ediyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı programda bu haftanın birincisi merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü birincisi araştırılmaktadır. Gelinlerin birbirinden lezzetli yemekler yaptığı ve kayınvalidelerin puanladığı programda, bu haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Ocak Salı günü puan durumu henüz açıklanmamıştır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Gelinim Mutfakta Televizyon Gündem Magazin Haberler

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