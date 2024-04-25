GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE #128112 25 Nisan 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Nisan 2024 tarihli bölümünde puan durumu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'nın 25 Nisan tarihli canlı yayını ve puan durumu merakla bekleniyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler ve puan durumunu öğrenmek isteyenler için Gelinim Mutfakta canlı yayın bilgileri burada!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN'DA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugünün kazananı henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE (LİNK)