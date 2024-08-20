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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 20 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı?

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Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 20 Ağustos Salı gününde çeyrek altını kazanan gelin merak ediliyor. Yarışmada bu hafta hangi gelin çeyrek altın ödülünün sahibi oldu?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 20 Ağustos Salı günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 19 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 20 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKYA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi, tarifi en iyi yapan gelin bugün de Rabia oldu.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 20 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı?

21 AĞUSTOS YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 21 Ağustos Çarşamba günü fragmanı yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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