Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta bilezikler sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikler kaç gram? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar, gerçek mi?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLER KAÇ GRAM?

Gelinim Mutfakta programında Cuma günü finalde verilen bileziklerin 22 ayar olduğunu biliniyor. Gelinim Mutfakta programında eski sezonlarda bilezikler 10 gram olarak verildi. Yeni sezonlarda verilen bileziklerin gramı, 6 gram olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre Gelinim Mutfakta programında finalde verilmekte olan bilezikler 22 ayar ve 6 gramdır.

Nursel Ergin

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.