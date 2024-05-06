Gelinim Mutfakta Aleyna neden elendi? Gelinim Mutfakta'da ne oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 259. hafta finalinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Düşük puanlar alan Aleyna Koca, Nursel Ergin'in elenen yarışmacıyı açıklamasına fırsat vermeden yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Gelinim Mutfakta Aleyna neden elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA NEDEN AYRILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 259. hafta finalinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı! Hafta toplamında düşük puanları Aleyna Koca ile Gülenay Aydoğan aldı. Aleyna, Nursel Ergin'in elenen yarışmacıyı söylemesine izin vermeden herkesi şoke eden bir karar açıkladı. Nişanlısı Yiğit Beyden ayrıldığını ve bu yüzden de bir kaynanası olmadığını söyleyerek yarışmadan çekildiğini açıkladı! Böylelikle Aleyna, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.