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GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi?

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Gelinim Mutfakta programının 6 Ağustos 2024 tarihli bölümünün canlı izleme linki ve günün kazananı merak konusu oldu. Yarışmanın sonucunu ve dikkat çeken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Popüler yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın 6 Ağustos 2024 tarihli yeni bölüm tanıtımı merakla bekleniyor. Programın yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

2024 tarihli Gelinim Mutfakta programının yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Bu popüler yemek yarışması programının son bölümü ve yeni bölüm tanıtımı hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİN MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Diskografi

Güneş Doğmuyor (1994)

Duygular (1997)

Kendine İyi Bak (2003)

Dönemem (2006)

Aynalar (2012)

Bambaşka (2019)

Derleme albümleri

Rengarenk (2016)

EP'leri

Aşk'la Yaşayalım (2013)

Single'ları

"Ayarsızım" (2021)

"Sade ve Sakin" (2021)

"Aynalı Körük" (2022)

"Sen Unuttun" (2022)

Filmografisi

2021-günümüz Gelin Evi Kendisi Sunucu Show TV

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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