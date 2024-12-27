GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 27 Aralık tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Ezgi oldu. Haftanın toplam puan durumu şöyle:

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 ARALIK 2024

EZGİ- 22 puan

BEYZANUR- 17 puan

AYSUN- 14 puan

ÖZLEM- 4 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ARALIK 2024

BEYZANUR- 19 puan

EZGİ- 13 puan

AYSUN- 14 puan

ÖZLEM- 10 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 ARALIK 2024

EZGİ- 17 puan

AYSUN- 15 puan

BEYZANUR- 12puan

ÖZLEM- 11 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 ARALIK 2024

EZGİ- 21 puan

AYSUN- 17 puan

BEYZANUR- 10 puan

ÖZLEM- 5 puan