GELİNİM MUTFAKTA 25 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 25 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
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25 Haziran Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da heyecan devam etti. Yarışmacı gelinler, günün birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta'da 25 Haziran Çarşamba puan durumu nasıl şekillendi ve günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci günü geride kaldı. 25 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleşen bölümde gelinler en iyi yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Seyirciler "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 25 Haziran Çarşamba puan durumu, yarışmacıların gün içinde hazırladığı yemeklerin tadımına göre değerlendirildi. Kayınvalidelerden gelen puanlar sonucunda gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Puanlama sonrasında en yüksek skoru alan yarışmacı günün birincisi ilan edildi.

GELİNİM MUTFAKTA 25 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Yarışmanın önceki bölümlerinde öne çıkan isimler bu hafta da iddiasını sürdürüyor. 25 Haziran Çarşamba puan durumu açıklandığında hangi yarışmacının kaç puan aldığı, kimlerin eleme potasına yaklaştığı netleşecek.

Gelinim Mutfakta izleyicileri, günün birincisinin kim olduğunu ve kaç puan aldığını öğrenmek için yarışma sonunda Kanal D'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

GELİNİM MUTFAKTA 25 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

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