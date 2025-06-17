GELİNİM MUTFAKTA 17 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 17 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
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Gelinim Mutfakta 17 Haziran Salı puan durumu merakla araştırılıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada, bugün hangi gelinin çeyrek altını kazandığı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Haziran Salı puan durumu, yarışmacıların yemek performansına göre şekillendi. Gün boyunca heyecanla takip edilen bölümler sonunda verilen puanlar, yarışmanın seyrini etkiliyor. Yarışmanın takipçileri, "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 16 Haziran Pazartesi puan durumu, yarışmacıların gün içinde hazırladığı yemeklerin tadımına göre değerlendirildi. Kayınvalidelerden gelen puanlar sonucunda gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Puanlama sonrasında en yüksek skoru alan yarışmacı günün birincisi ilan edildi.

GELİNİM MUTFAKTA 17 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu sorusunun cevabı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Yarışmanın final günü olan Cuma'ya kadar en yüksek toplam puana ulaşan gelin 10 altın bilezik kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA 17 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

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