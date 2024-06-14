GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? #128105

14 Haziran 2024 tarihli Gelinim Mutfakta programının yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Bu popüler yemek yarışması programının son bölümü ve yeni bölüm tanıtımı hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1410. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kıymet'in kayınvalidesi hakkında söyledikleri herkesi çok şaşırtıyor.