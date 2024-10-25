Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi?

Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce yarışmasında bugün kim birinci oldu? 25 Ekim Cuma günü yayınlanan yemek yarışmasında 100 bin liralık ödülün sahibi isim belli oldu. Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı?

FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu yarışmada, aynı aileden ikişer kişiden oluşan dört çift, her gün birbirleriyle eğlenceli bir rekabete giriyor. Yarışma, gündüz kuşağına renk katarken, yarışmacılar günlük 5.000 TL, haftalık 100.000 TL ve aylık 500.000 TL büyük ödül için mücadele ediyorlar.

GELİN GÖRÜMCE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM KAZANDI?

Günün birinc isi kim oldu?

Haftanın kazananı kim oldu?

100 bin lirayı kim kazandı:

Gelin Görümce bu hafta kim elendi?

Gelin Görümce'debu hafta eleme olmadı.