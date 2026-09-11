Gelin Evi'nde böyle villa görülmedi! 7+2 odalı evin içinde yok yok

Gelin Evi'nde bu kez yarışmadan çok kapıları açılan lüks villa dikkat çekti. 7+2 oda, 5 banyo ve özel hamamın bulunduğu evdeki ayrıntılar yarışmacıları şaşkına çevirdi.

7+2 ODA, 5 BANYO VE ÖZEL HAMAM

Show TV ekranlarında Buse Varol'un sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelin Evi'nin son bölümünde Gizem Hanım evinin kapılarını diğer yarışmacılara açtı. Villanın büyüklüğü ve sahip olduğu imkanlar daha ilk andan itibaren dikkat çekti. 7+2 odadan oluşan evde toplam 5 banyo ve özel bir hamam bulunuyor. Evin farklı bölümlerini gezen yarışmacılar karşılaştıkları detaylar karşısında şaşkınlık yaşadı.

VİLLANIN İÇİNDE YOK YOK

Villanın dikkat çeken özellikleri yalnızca oda ve banyo sayısıyla sınırlı kalmadı. Evde açık havuz, bilardo odası, jakuzi ve hamam da bulunuyor. Geniş yaşam alanlarına sahip villanın farklı bölümleri programda tek tek gösterildi. Evin sunduğu imkanlar dikkat çekerken yarışmanın puanlama bölümünde ise tablo değişti.

LÜKS VİLLAYA DÜŞÜK PUAN

Villanın büyüklüğü ve içerisindeki imkanlar yarışmacıları şaşırtsa da iç dekorasyon diğer gelinlerin beğenisini kazanamadı. Diğer yarışmacılar değerlendirmelerinin ardından Gizem Hanım'a düşük puanlar verdi. Böylece dikkat çekici özellikleriyle öne çıkan villa, puanlama aşamasında ev sahibinin beklediği sonucu getirmedi.

GİZEM HANIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Aldığı düşük puanların ardından Gizem Hanım final bölümünde duygusal anlar yaşadı. Gizem Hanım gözyaşlarını tutamadı. Villanın özelliklerinin yanı sıra yarışmacıların verdiği puanlar ve Gizem Hanım'ın finalde yaşadığı üzüntü de bölümün öne çıkan anları arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com