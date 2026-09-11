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Saruhan Holding yöneticisini ve oyuncu Melisa Döngel’i silahla tehdit eden sürücü tutuklandı

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İstanbul Sarıyer’de trafikte Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel’i silahla tehdit ettiği öne sürülen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de trafikte Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel'i silahla tehdit ettiği öne sürülen sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Ruhsatlı silahına el konulan şüpheli A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 Eylül Çarşamba akşamı Sarıyer Poligon Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel'in bulunduğu araç ile A.Ö. yönetimindeki araç arasında tartışma çıkmıştı.

İddiaya göre A.Ö., aracını durdurarak Saruhan ve Döngel'e silah göstermiş, ikilinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Aracın plakasından kimliği belirlenen A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanmış. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silaha el konulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliye ayrıca "yasak yerde duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" gerekçeleriyle idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan'ın, Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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