Gelin Evi yarışmacısı Nisa Köroğlu kimdir? Nisa Köroğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Gelin Evi'nde bu hafta ekranlara damga vuran isimlerden biri de Nisa Köroğlu oldu. Henüz 19 yaşında olan genç gelin, yarışmadaki cesareti ve evdeki becerileriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Nisa Köroğlu kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Gelin Evi'ndeki performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Köroğlu hakkında tüm detaylar haberin devamında…

NİSA KÖROĞLU KİMDİR?

Nisa Köroğlu, Show TV ekranlarının sevilen yarışması Gelin Evi'nin genç gelinlerinden biridir. Programın 10-14 Kasım haftasında yarışmacı olarak yer alan Nisa, 150 bin TL'lik büyük ödül için yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor. Yarışmada misafirperverliği, ev dekorasyonu ve ev işlerine olan ilgisiyle öne çıkan Nisa, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medyada da dikkat çeken genç gelin, ekranlarda kendini göstererek daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

NİSA KÖROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Nisa Köroğlu, henüz 19 yaşında. Genç yaşına rağmen yarışmadaki cesareti ve sorumluluk sahibi tavırlarıyla dikkat çeken Nisa, izleyiciler tarafından takdirle izleniyor. Sadece yarışmadaki performansı değil, aynı zamanda yaşamındaki kararlılığı ve azmiyle de örnek teşkil ediyor.

NİSA KÖROĞLU NERELİ?

Nisa Köroğlu, Ordu kökenlidir. Küçük yaşlardan itibaren ailesinden aldığı değerlerle ev işlerine ve misafir ağırlamaya önem veren Nisa, yarışmada da bu yönünü ön plana çıkarıyor. Ordu kökenli genç gelin, Karadeniz kültürünün sıcak ve misafirperver havasını Gelin Evi'nde de yansıtıyor.

NİSA KÖROĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Gelin Evi'ne katılan Nisa Köroğlu, yarışma dışında ev hanımı olarak yaşamını sürdürüyor. Ev işlerine ve misafir ağırlamaya olan ilgisi, yarışmada yeteneklerini gösterebilmesi için büyük avantaj sağlıyor. 150 bin TL'lik ödül için mücadele eden genç gelin, çeyiz sunumu, ev dekorasyonu ve misafir ağırlama konularındaki hünerlerini sergileyerek rakiplerinden yüksek puanlar toplamayı hedefliyor.