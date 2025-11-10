Haberler

Gelin Evi yarışmacısı Nisa Köroğlu kimdir? Nisa Köroğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Gelin Evi yarışmacısı Nisa Köroğlu kimdir? Nisa Köroğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi'nin yeni haftasının dikkat çeken genç gelini Nisa Köroğlu, yarışmadaki performansı ve kişisel hikayesiyle izleyicilerin merak odağı haline geldi. Peki, Gelin Evi yarışmacısı Nisa Köroğlu kimdir? Nisa Köroğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Gelin Evi'nde bu hafta ekranlara damga vuran isimlerden biri de Nisa Köroğlu oldu. Henüz 19 yaşında olan genç gelin, yarışmadaki cesareti ve evdeki becerileriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Nisa Köroğlu kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Gelin Evi'ndeki performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Köroğlu hakkında tüm detaylar haberin devamında…

NİSA KÖROĞLU KİMDİR?

Nisa Köroğlu, Show TV ekranlarının sevilen yarışması Gelin Evi'nin genç gelinlerinden biridir. Programın 10-14 Kasım haftasında yarışmacı olarak yer alan Nisa, 150 bin TL'lik büyük ödül için yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor. Yarışmada misafirperverliği, ev dekorasyonu ve ev işlerine olan ilgisiyle öne çıkan Nisa, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medyada da dikkat çeken genç gelin, ekranlarda kendini göstererek daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

NİSA KÖROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Nisa Köroğlu, henüz 19 yaşında. Genç yaşına rağmen yarışmadaki cesareti ve sorumluluk sahibi tavırlarıyla dikkat çeken Nisa, izleyiciler tarafından takdirle izleniyor. Sadece yarışmadaki performansı değil, aynı zamanda yaşamındaki kararlılığı ve azmiyle de örnek teşkil ediyor.

Gelin Evi yarışmacısı Nisa Köroğlu kimdir? Nisa Köroğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

NİSA KÖROĞLU NERELİ?

Nisa Köroğlu, Ordu kökenlidir. Küçük yaşlardan itibaren ailesinden aldığı değerlerle ev işlerine ve misafir ağırlamaya önem veren Nisa, yarışmada da bu yönünü ön plana çıkarıyor. Ordu kökenli genç gelin, Karadeniz kültürünün sıcak ve misafirperver havasını Gelin Evi'nde de yansıtıyor.

NİSA KÖROĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Gelin Evi'ne katılan Nisa Köroğlu, yarışma dışında ev hanımı olarak yaşamını sürdürüyor. Ev işlerine ve misafir ağırlamaya olan ilgisi, yarışmada yeteneklerini gösterebilmesi için büyük avantaj sağlıyor. 150 bin TL'lik ödül için mücadele eden genç gelin, çeyiz sunumu, ev dekorasyonu ve misafir ağırlama konularındaki hünerlerini sergileyerek rakiplerinden yüksek puanlar toplamayı hedefliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama

Beşiktaş'tan iki isim için açıklama: Masum olduklarına inancımız tam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.