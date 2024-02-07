Gelin Evi CANLI YAYIN | 7 ŞUBAT Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi yeni bölüm İZLE!

Gelin Evi programı hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Aslıhan Hünel'in sunduğu yarışmada her hafta başka bir gelinin evine konuk olunuyor. 5 günün sonunda diğer gelinlerden daha yüksek puanı alan yarışmacı 50.000 TL'nin sahibi oluyor. Peki, Gelin Evi yarışmacıları kimler? İşte, Gelin Evi canlı yayın linki!

GELİN EVİ SUNUCUSU KİMDİR?

4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Gelin Evi hafta içi her gün saat 13.00'da Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.