Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak kimdir, hangi partiden?

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ALİKAMİL SOYUAK KİMDİR?

3 Nisan 1973 tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Kamil Soyuak, ilkokul ve lise öğrenimini Aydın, Nazilli'de tamamladı. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ali Kamil Soyuak aynı yıl içerisinde hayatını 3 çocuğunun annesi Tarih Öğretmeni Sevinç Soyuak ile birleştirdi. 10 yıl boyunca Evreşe'de doktorluk mesleğini icra ettikten sonra 2009 yerel seçimlerinde Evreşe Belediye Başkanlığı'nı kazanarak 3 dönem boyunca görevine devam etti.

Yerel yönetimde gösterdiği başarının bölge halkında karşılık bulması Dr. Ali Kamil Soyuak'a Gelibolu Belediye Başkanlığı'nın kapılarını araladı. 2024 yılı yerel seçimlerinde Gelibolu Belediye Başkan Adayı olan Dr. Soyuak, halkın teveccühü ile Belediye Başkanı oldu ve Gelibolu'ya herkesin başkanı olarak hizmet etme sözü verdi.