Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Gel Konuşalım programı Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 6 Ocak Pazartesi günü Gel Konuşalım sunucuları kimler ve Gel Konuşalım saat kaçta başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Gel Konuşalım hangi günler yayınlanıyor? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİMLER?

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım, 6 Ocak Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

ECE ERKEN KİMDİR?

1 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da doğdu. Aslen Samsun'ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş'ta yaşıyor. Bir abisi var.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv'de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. 4 yıl Show TV'de program yaptı. Kanal 1'de sunuculuk yaptı. ATV'de "Mavi Şeker" adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte "Enbeyaz Geceler" adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile "Hayata Gülerken" adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan "Tatlım Benim" adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolünde oynadı. Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu. Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan ile evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Algül Namlı, 1983 yılında Mersin'de doğdu. Balıkesir Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra, Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri alarak medya kariyerine adım atmıştır. İlk olarak SKY Türk'te gece haber bülteni sunuculuğu yapan Namlı, 2011 yılında NTV'ye transfer oldu. Ancak, 2012 yılında canlı yayında şehit haberleri sunarken şarkı söylemesi nedeniyle ekranlardan uzaklaştırıldı.

2014 yılında NTV'den ayrılarak TV8'e geçen Namlı, burada Survivor Panorama programının sunuculuğunu üstlendi. Daha sonra, Hakan Ural ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta isimli sabah programını 2024 yılına kadar başarıyla sundu. Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Namlı'nın üç çocuğu bulunmaktadır.

6 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm