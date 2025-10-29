Haberler

Gebze'de çöken bina eski hali! Kaç kişi yaşıyordu?

Gebze'de çöken bina eski hali! Kaç kişi yaşıyordu?
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Issıkgöl Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın sabah saatlerinde aniden çökmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kocaeli Valiliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den peş peşe açıklamalar gelirken, binanın daha önceki fotoğrafları da ortaya çıktı. İşte Gebze'de çöken binanın eski hali!

Gebze'de bina çöktü eski hali! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah erken saatlerde 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında olduğu değerlendirilen kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNA ESKİ HALİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 5 katlı binanın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde binanın dış cephesinin yakın zamanda yenilendiği anlaşıldı. Fotoğraflarda binanın zemin katında "Eczane Nehir" adlı bir işletmenin faaliyet gösterdiği görüldü. Bina genelinde dış kaplama ve boyanın yeni olmasına rağmen, çökme sonrası tüm katların yerle bir olduğu bildirildi.

Gebze'de çöken bina eski hali! Kaç kişi yaşıyordu?

Issıkgöl Caddesi'nde yaşanan olayın ardından ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. Görgü tanıkları, çökmenin sabah saatlerinde yaşandığını ve binanın alt katında bulunan eczanenin olay sırasında kapalı olduğunu belirtti. Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki diğer yapılar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA KAÇ KİŞİ YAŞIYORDU?

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 5 katlı olduğunu ve alt katında bir eczane bulunduğunu açıkladı. Büyükgöz, binada toplamda iki aileden oluşan 7 kişinin yaşadığını belirtti. Binanın sahibi ve bazı sakinlerin olay anında memlekette olduğu, ancak 5 kişinin enkaz altında olma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Başkan Büyükgöz, yaptığı açıklamada sabah saatlerinde eczanenin kapalı olduğunu, binanın diğer katlarının da büyük oranda boş olduğunu ifade etti. Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edilirken Kocaeli Valiliği de yazılı açıklama yayımlayarak arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Valilik, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

