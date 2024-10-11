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Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir?

Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir?
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Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediyesi'ne ait hayvan barınağında, birçok köpek ve kedinin iddialara göre iğneyle uyutulduktan sonra poşetlere konularak çöpe atıldığı belirtildi. Ardından, Gebze Belediye Başkanı kimdir, hangi parti ve Zinnur Büyükgöz kim sorularına yanıt arandı. Peki, Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir?

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kimdir, hangi partiden soruları merak ediliyor. Gebze Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde, kedilerin ve köpeklerin öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu durum, hayvanseverler ve kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Olayla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor. Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizdedir…

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den aday olmuştu.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

Belde Planlama İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitlik firmasının sahibi olan Zinnur Büyükgöz, 2004 yılından beri Gebze'de Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde Zinnur Büyükgöz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı oldu.

Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir?Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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