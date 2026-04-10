Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü Haber Videosunu İzle
Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çocukların eğitim aldığı "çadır sınıflara" açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu Ritac Rihab yaşamını yitirdi. Rihab'dan geriye kefenlenmiş görüntüleri kaldı.

  • 9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Ritac Rihab, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Ubeyde el-Cerrah Okulu'na bağlı bir çadır sınıfta eğitim alırken İsrail askerlerinin ateşi sonucu öldü.
  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 72 bin 317'ye ulaştı.
  • 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Gazze'de İsrail saldırılarında 738 kişi öldü ve 2 bin 36 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yıldır insanlık ve hukuk dışı katliam saldırılarına devam eden İsrail, yine çocukları hedef aldı. 

ÇADIR SINIFA ATEŞ AÇTI

Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, Filistinli çocukların eğitim gördüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Ubeyde el-Cerrah Okulu'na bağlı çadır sınıfa ateş açtı.

9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Ritac Rihab, çadırda eğitim aldığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef oldu. Şifa Hastanesi'ne kaldırılan küçük Rihab, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin ateşkesi ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Rihab'dan geriye sadece kefenlenmiş görüntüleri kaldı.

72 BİN 317 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 317'ye ulaştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişi öldürüldü, 2 bin 36 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Allah kadiri mutlaktır. Zaman mekan ve olaylar tıpkı ayetlerindeki kıssalarda belirttiği gibi gönderdiği peygamberlerin başına gelenlerden az bir durumdur yaşananlar. Allahın bir bildiği vardır elbet. Israrla kıyameti isteyenlere haktır gerçektir ve yakındır. Ölüm gibi.

