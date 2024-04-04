Gaziosmanpaşa seçim sonuçları kesinleşti mi? Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ne oldu, son durum ne?

Gaziosmanpaşa'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına Ak Parti'nin itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Peki, Gaziosmanpaşa seçim sonuçları kesinleşti mi? Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ne oldu, son durum ne?

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİ Mİ?

Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı dün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda başlandı.

AK Parti ve CHP'liler arasında sayım işleri sırasında tartışmalar yaşanırken, sayım işlemlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde de kalabalık gruplar arasında yumruklaşmalar yaşandı. Saat 23.00'a kadar devam eden oy sayımında 301 sandık tekrar sayıldı. Sayım sırasında dışarıda bekleyen AK Partili grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale ederek dağıttı.