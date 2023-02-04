Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı Gaziantep okullar tatil mi? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde Gaziantep okullar tatil edildi mi son dakika araması ile birlikte araştırılıyor. Peki, Gaziantep okullar tatil mi? Gaziantep okullar tatil edildi mi son dakika! 6 Şubat Pazartesi Gaziantep okullar tatil mi?

Gaziantep okullar tatil mi? Sorusu, Gaziantep'te etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Doğuda çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken Gaziantep okullar tatil mi? Sorusu da en çok merak edilenler arasındaki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Peki, Gaziantep okullar tatil mi? Gaziantep okullar tatil edildi mi son dakika! 6 Şubat Pazartesi Gaziantep okullar tatil mi?

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gaziantep için gece saatlerinden itibaren yaptığı yoğun kar yağışı için uyarılarda bulundu. Fakat henüz okulların tatil edilip, edilmediğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle olağan şekilde seyreden durum ile birlikte okullar 6 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek. Konu hakkında yaşanan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir. Süreci haberler.com üzerinden takip ip edebilirsiniz.