Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı?
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Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı araştırılıyor. Peki, Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı?
Gaziantep Valiliği'nden karayolları kapalı mı, açık mı sorusuna ilişkin açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı araştırılıyor. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı? Detaylar haberimizdedir…
GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?
Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.
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Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır. @gul_davut— Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) February 6, 2023