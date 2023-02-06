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Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı?

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Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı?

Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı araştırılıyor. Peki, Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı?

Gaziantep Valiliği'nden karayolları kapalı mı, açık mı sorusuna ilişkin açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı araştırılıyor. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı? Detaylar haberimizdedir…

GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?

Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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