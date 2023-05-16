Gaziantep milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gaziantep AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep'te seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Gaziantep milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gaziantep CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
Gaziantep milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep'te seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Gaziantep milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gaziantep CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Abdulhamit Gül
Mehmet Eyup Özkeçeci
Ali Şahin
Derya Bakbak
Mesut Bozatlı
Şahzade Demir
İrfan Çelikaslan
Bünyamin Bozgeyik
CHP Milletvekilleri
Hasan Öztürkmen
Melih Meriç
Ertuğrul Kaya
MHP Milletvekilleri
Sermet Atay
YSP Milletvekilleri
Sevda Karaca Demir
İYİ Parti Milletvekilleri
Mehmet Mustafa Gürban