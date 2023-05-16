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Gaziantep milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gaziantep AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

Gaziantep milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gaziantep AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep'te seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Gaziantep milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gaziantep CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

Gaziantep milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep'te seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Gaziantep milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gaziantep CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Abdulhamit Gül

Mehmet Eyup Özkeçeci

Ali Şahin

Derya Bakbak

Mesut Bozatlı

Şahzade Demir

İrfan Çelikaslan

Bünyamin Bozgeyik

CHP Milletvekilleri

Hasan Öztürkmen

Melih Meriç

Ertuğrul Kaya

MHP Milletvekilleri

Sermet Atay

YSP Milletvekilleri

Sevda Karaca Demir

İYİ Parti Milletvekilleri

Mehmet Mustafa Gürban

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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