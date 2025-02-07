GAZİANTEP HAVA DURUMU: 8 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de kendini hissettirmeye devam ediyor. 8 Şubat Cumartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre, şehirde kış koşulları etkisini sürdürüyor. Peki, sıcaklıklar nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava tahminleri…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 8 Şubat tarihinde Gaziantep'te en düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde havanın oldukça serin olması beklendiğinden, vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği ve ilerleyen günlerde hafif yağış ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuluyor.

Gaziantep hava durumu tahminleri

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu