GAZİANTEP HAVA DURUMU: 8 Mart Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıklarında ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Mart 2025 Cumartesi günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 8 Mart Cumartesi günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 8 Mart 2025 Cumartesi günü Gaziantep'te güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 9°C civarında seyredecektir. Yağış ihtimali bulunmamakta olup, rüzgârın hafif esmesi öngörülmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla ılıman bir hava yaşanacaktır.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu