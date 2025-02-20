GAZİANTEP HAVA DURUMU: 21 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava koşulları, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te kar yağışı bekleniyor mu? İşte, merak edilenler...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 21 Şubat Cuma günü Gaziantep'te en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık ise -5°C olarak tahmin ediliyor. Havanın açık olması beklenirken, kar veya yağmur yağışı öngörülmüyor. Ancak, gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riski bulunuyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu