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GAZİANTEP HAVA DURUMU: 21 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 21 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini
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21 Şubat 2025 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Peki, 21 Şubat'ta Gaziantep'te sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava koşulları, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te kar yağışı bekleniyor mu? İşte, merak edilenler...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 21 Şubat Cuma günü Gaziantep'te en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık ise -5°C olarak tahmin ediliyor. Havanın açık olması beklenirken, kar veya yağmur yağışı öngörülmüyor. Ancak, gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riski bulunuyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 21 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahminiGaziantep hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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