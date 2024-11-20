Üye Girişi
Haberler

Gaziantep hava durumu | 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı?

Gaziantep hava durumu | 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te hava durumu merak ediliyor. 20 Kasım tarihinde Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep'te yağmur yağacak mı? İşte Gaziantep'te beklenen hava durumu ile ilgili detaylar!

Gaziantep'te 20 Kasım tarihinde hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güncel tahminlere göre, şehirde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporlar doğrultusunda, özellikle sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gaziantep'te bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteorolojik tahminlere göre, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlar, gün boyunca çeşitli aralıklarla devam edebilir. Bu durumun, günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Gaziantep için güncel hava durumu:

En yüksek sıcaklık: 15°C

Hava durumu: Şehir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinden sonra yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Özellikle akşam saatlerinde yağışların artış gösterebileceği tahmin ediliyor.

Gaziantep hava durumu | 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı?

GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Gaziantep'te 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

Gaziantep hava durumu | 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev

Doktor Mehmet Öz'e ABD'de kritik görev

 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar

 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son

Esnafa yazı gönderildi! Menüye eklemeyen yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Küçükçekmece, Şişli, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 20-21 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Alanya, Manavgat, Döşemealtı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Yenimahalle, Sincan, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Nizip, Şehitkamil, İslahiye elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Nilüfer, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Çukurova, Karataş, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.