Gaziantep hava durumu | 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı?

Gaziantep'te 20 Kasım tarihinde hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güncel tahminlere göre, şehirde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporlar doğrultusunda, özellikle sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gaziantep'te bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 20 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteorolojik tahminlere göre, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlar, gün boyunca çeşitli aralıklarla devam edebilir. Bu durumun, günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Gaziantep için güncel hava durumu:

En yüksek sıcaklık: 15°C

Hava durumu: Şehir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinden sonra yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Özellikle akşam saatlerinde yağışların artış gösterebileceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Gaziantep'te 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;