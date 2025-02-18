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GAZİANTEP HAVA DURUMU | 19 Şubat Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

GAZİANTEP HAVA DURUMU | 19 Şubat Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!
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Gaziantep'teki hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahmini 19 Şubat tarihinde yayınlandı. Gaziantep sakinleri, beklenen hava koşulları hakkında bilgi alabilirler. Peki, 19 Şubat Gaziantep'te hava nasıl olacak?

19 Şubat 2025 tarihinde Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Gaziantep'te 19 Şubat Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak ve sıcaklık 12°C civarında seyredecek. Gaziantep'te 19 Şubat'ta plan yapmayı düşünenler için hava durumu önemli bir faktör. Özellikle yağışlı havalarda dış mekan etkinlikleri etkilenebilir. Bu nedenle, 19 Şubat Gaziantep hava durumu tahminlerini dikkate alarak planlarınızı yapmanız önerilir.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

19 Şubat Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu yağmurlu geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün içinde en yüksek sıcaklık 12°C olacak.

Yağışlı havanın etkisiyle, dışarıda plan yapmayı düşünenlerin şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması önemlidir. Ayrıca, sürücülerin yağışlı havalarda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? 20 Şubat Perşembe günü karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklık 8°C civarında olacak. 21 Şubat Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava ve 4°C'lik bir sıcaklık tahmin ediliyor.

GAZİANTEP HAVA DURUMU | 19 Şubat Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

GAZİANTEP HAVA DURUMU | 19 Şubat Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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