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GAZİANTEP HAVA DURUMU 15 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini

GAZİANTEP HAVA DURUMU 15 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini
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15 Şubat 2025 Cumartesi günü Gaziantep hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. Peki, 15 Şubat'ta Gaziantep'te sıcaklıklar nasıl olacak? Kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Gaziantep'te de hava sıcaklıklarının düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Şubat Cumartesi günü için hazırladığı raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 15 Şubat Cumartesi Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Gaziantep'te en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık 9°C olacak. Gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yer yer hafif yağmur geçişleri görülebilir. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma riski olabileceğinden sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU 15 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahminiGaziantep'te hava durumu nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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