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Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Gaziantep İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 13 Aralık 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Aralık Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 13 Aralık 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Aralık Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde!

13 ARALIK GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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