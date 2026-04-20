Gaziantep Büyükşehir’den kurumsal kapasiteyi güçlendirecek 3 yeni proje

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, belediyenin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik üç önemli proje hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu’nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, belediye personelinin farklı alanlardaki yetkinliklerinin artırılması ve kurumsal işleyişin daha etkin hale getirilmesi hedeflendi.

TURİZM VE TANITIM ALANINDA YENİ DÖNEM

Protokol kapsamında hayata geçirilecek “ Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi” ile belediye personelinin turizm ve tanıtım alanındaki bilgi birikiminin artırılması amaçlanıyor. Bu proje doğrultusunda, güncel turizm trendleri, dijital ve geleneksel tanıtım yöntemleri üzerine eğitimler verilecek. Böylece Gaziantep’in turizmde rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi anlayışının kurumsal düzeyde güçlendirilmesi hedefleniyor.

KAMU İHALE SÜREÇLERİNDE ETKİNLİK ARTACAK

“Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” projesi ile belediye bünyesinde ihale süreçlerinde görev alan personelin mevzuata uyum düzeyinin yükseltilmesi planlanıyor. Eğitimler sayesinde ihale hazırlığı, sözleşme yönetimi ve uygulama süreçlerinde standartlaşma sağlanarak kurumsal işleyişin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu adımın, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve verimliliği artırması bekleniyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Üçüncü proje olan “Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı” ile parkın enerji tüketim yapısı kapsamlı şekilde analiz edilecek. Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmada, enerji tasarrufu sağlayacak sürdürülebilir çözümler geliştirilecek. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunulacak hem de belediyenin enerji yönetimi kapasitesi güçlendirilecek.

Haber: Mehmet Güngördü