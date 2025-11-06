Haberler

Gazeteci Ruşen Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? Ruşen Çakır neden ifadeye çağrıldı?
Güncelleme:
Ruşen Çakır, Türkiye'nin güncel siyasetini ve toplumsal olaylarını en yakından takip eden gazetecilerden biridir. Peki, Gazeteci Ruşen Çakır kimdir? Ruşen Çakır kaç yaşında, nereli? Ruşen Çakır neden ifadeye çağrıldı? Sürece dair detaylar haberimizde!

Ruşen Çakır, Türkiye gazeteciliğinin en saygın ve etkili isimlerinden biridir. Hopa doğumlu olan Çakır, uzun yıllar boyunca hem yazılı hem de dijital medyada önemli çalışmalar yürüttü ve siyasi analizleriyle geniş kitlelere ulaştı. Peki, Gazeteci Ruşen Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? Ruşen Çakır neden ifadeye çağrıldı? Detaylar haberimizde...

RUŞEN ÇAKIR KİMDİR?

Ruşen Çakır, çağdaş Türkiye gazeteciliğinin en etkili isimlerinden biri olarak tanınıyor. Hopa'da dünyaya gelmiş olan Çakır, dört yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve burada yaşamının büyük bölümünü geçirdi. 1972 yılında Galatasaray Lisesi'nde başladığı öğrenimi, gençlik yıllarında yaşanan siyasi olaylar nedeniyle kesintiye uğradı. 1981 Şubat – 1982 Ağustos döneminde Hasdal ve Metris askeri cezaevlerinde tutuklu kaldı. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde başlamış olsa da, askere gitmek zorunda kalarak eğitimini tamamlamadı.

Gazeteciliğe 1985 yılında Nokta dergisinde adım atan Ruşen Çakır, Türk basınında uzun ve etkili bir kariyere imza attı. Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV, Vatan ve Habertürk gibi prestijli medya kuruluşlarında çalıştı ve özellikle siyasi analizleriyle geniş kitlelere ulaştı. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nda Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası programını yönetti, Açık Toplum Vakfı'nın danışma kurulunda yer aldı.

2007'de sosyolog Şerif Mardin ile gerçekleştirdiği röportajda "mahalle baskısı" kavramını tartışmaya açması, Türkiye'de uzun süre konuşulan bir gündem maddesi oldu.

RUŞEN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Ruşen Çakır 1959 yılında doğdu. Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Gazetecilikte yarım yüzyılı bulan tecrübesi, onu yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda da saygın bir gazeteci ve analist haline getirmiştir.

RUŞEN ÇAKIR NERELİ?

Ruşen Çakır, Hopa doğumlu bir Laz kökenli Türk vatandaşıdır. Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındıktan sonra yaşamını İstanbul merkezli sürdürse de, kökeni ve kültürel mirası her zaman yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Laz kimliği ve Karadeniz kültürü, hem kişiliğini hem de sosyal duyarlılıklarını şekillendiren temel unsurlar arasında yer alır.

RUŞEN ÇAKIR NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddialarını soruşturmak amacıyla birçok gazeteci hakkında ifade talimatı verdi. Bu kapsamda Ruşen Çakır'ın da ifadeye çağrıldığı bildirildi. İfade çağrısı, basın özgürlüğü ve gazetecilik faaliyetleri bağlamında Türkiye'de gündeme oturdu. Soruşturma kapsamında adı geçen diğer gazeteciler arasında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak gibi isimler de bulunuyor.

Ruşen Çakır'ın çağrılması, Türkiye'de gazetecilik mesleğinin karşı karşıya kaldığı zorlukların ve bağımsız medyanın öneminin yeniden tartışılmasına neden oldu. Özellikle dijital medya alanında öncü bir isim olarak Medyascope.tv'deki çalışmalarıyla tanınan Çakır, gazeteciliğin etik ve bağımsız çizgisini sürdürmeye devam ediyor.

