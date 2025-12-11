Haberler

Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı! Gerekçeyi avukatı açıkladı

Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı! Gerekçeyi avukatı açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı. Avukatı "Kendisi dün Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı gözaltına alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

  • Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı.
  • Aysever'in gözaltı gerekçesi, Hasan İmamoğlu'nun röportajındaki ifadelere yönelik yorumları olduğu iddia edildi.
  • Aysever, Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek.

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı. Aysever'in, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun verdiği röportajdaki "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım" ifadelerine yönelik yorumlarının gözaltı işleminin gerekçesi yapıldığı iddia edildi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA ELEŞTİRİDE BULUNDU"

Gözaltındaki Aysever ile Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde görüşen avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu söyledi. Avukat, yayının sosyal medyada başı ve sonu kırpılarak servis edildiğini, bu yolla bir "algı" oluşturulduğunu öne sürdü.

"HASAN İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN GÖZALTINDA"

Avukat, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum. Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda.

Tabii bu yaptığı YouTube yayınında maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz. Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada artık maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda."

NE OLMUŞTU?

Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı yayında Hasan İmamoğlu'nun röportajı üzerinden sağcılığı eleştirerek "Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet'in ahlakını bozan, Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin, sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur, vicdanı yoktur, din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman, binde bir bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur, vicdanlı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayata oradan bakar. Solcu olmak, solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın. İster dindar olalım, ister milliyetçi olalım, kendinizi milliyetçi zannedin... hayır solcu olduğunuz zaman ancak paraya, pula itimat etmezsiniz."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBidüşün:

Kendi gibi düşünmeyen bir insana ahlaksız demek düşünce özgürlüğü mü oluyor avukat efendi, sizin zihniyetiniz çağdışı bir zihniyet, ama saygı duymayı öğreneceksiniz, yada seve sevee öğreteceğiz.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

basın özgürlüğü naraları atan zihniyetin, her zamanki hali özgür basın sadece onlar için geçerlidir, iktidara gelirsek şu medyayı bunu kapatacağız diyen zihniyet

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ekoya arkadaş lazım hemen silivriye gönderin

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Üniversitesi yıllarımda solcuların vicdanını,insan mı,ne kadar insan oldiklarını,yaşayarak gördüm Enver.Bana anlatma.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri Cesmeci:

solcu (insanlara kıyamaz) derken sağcılara hakaret etmek nedir ya

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
3 çocuğun can verdiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı

3 çocuğun can verdiği yangından kahreden görüntüler
title