Gazeteci Celal Başlangıç, 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazeteci Celal Başlangıç kimdir? Celal Başlangıç kaç yaşında, nereli? Celal Başlangıç öldü mü?

CELAL BAŞLANGIÇ KİMDİR?

1956 yılında İstanbul'da doğan Celal Başlangıç, gazeteciliğe 1975'te Ege Ekspres gazetesinde başladı. 1981-1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü olan Celal Başlangıç, Radikal'in kurucuları arasında da yer aldı. Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç'ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye'den Yusufeli'ne Adatepe'den Derik'e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.