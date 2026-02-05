Haberler

Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da 2001 yılında doğan oğlunu evlatlık veren Zeynep Gamzeli, 25 yıl sonra Müge Anlı'nın programında oğluna ulaştı. Hendek'te yaşayan Ömer Faruk, kendisini büyüten ailesine minnettar olduğunu belirterek hayatına bu şekilde devam etmek istediğini söyledi. Stüdyoya gelmesine rağmen yayına çıkmayı reddeden genç, biyolojik annesiyle görüşmek istemediğini ifade ederek reklam arasında programdan ayrıldı.

Sakarya'da 2001'de doğan çocuğunu gazete ilanıyla evlatlık veren Zeynep Gamzeli, pişman olup aradığı oğlunu 25 yıl sonra televizyon programında buldu. Hendek'te yaşayan Ömer Faruk isimli genç, "Beni büyüten aileye minnettarım, böyle de kalacağım" cevabını verdi.

REKLAM ARASINDA YAYINI TERK ETTİ

Müge Anlı ve ekibinin ısrarları sonrasında stüdyoya gelen Ömer Faruk, yayına çıkmayı reddetti. Reklam arasında Müge Anlı'nın annesiyle buluşturmak istediği genç, "Beni 9 ay karnında taşıdığı için minnettarım. Ancak ne şimdi ne de daha sonra kendisiyle görüşmek istemiyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaddafi'nin halefine kanlı suikast! Son görüntüleri ortaya çıktı