Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Sakarya'da 2001 yılında doğan oğlunu evlatlık veren Zeynep Gamzeli, 25 yıl sonra Müge Anlı'nın programında oğluna ulaştı. Hendek'te yaşayan Ömer Faruk, kendisini büyüten ailesine minnettar olduğunu belirterek hayatına bu şekilde devam etmek istediğini söyledi. Stüdyoya gelmesine rağmen yayına çıkmayı reddeden genç, biyolojik annesiyle görüşmek istemediğini ifade ederek reklam arasında programdan ayrıldı.
REKLAM ARASINDA YAYINI TERK ETTİ
Müge Anlı ve ekibinin ısrarları sonrasında stüdyoya gelen Ömer Faruk, yayına çıkmayı reddetti. Reklam arasında Müge Anlı'nın annesiyle buluşturmak istediği genç, "Beni 9 ay karnında taşıdığı için minnettarım. Ancak ne şimdi ne de daha sonra kendisiyle görüşmek istemiyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.