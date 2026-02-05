Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...

Sakarya'da 2001'de doğan çocuğunu gazete ilanıyla evlatlık veren Zeynep Gamzeli, pişman olup aradığı oğlunu 25 yıl sonra televizyon programında buldu. Hendek'te yaşayan Ömer Faruk isimli genç, "Beni büyüten aileye minnettarım, böyle de kalacağım" cevabını verdi.

REKLAM ARASINDA YAYINI TERK ETTİ

Müge Anlı ve ekibinin ısrarları sonrasında stüdyoya gelen Ömer Faruk, yayına çıkmayı reddetti. Reklam arasında Müge Anlı'nın annesiyle buluşturmak istediği genç, "Beni 9 ay karnında taşıdığı için minnettarım. Ancak ne şimdi ne de daha sonra kendisiyle görüşmek istemiyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.