Gazapizm - Dünya Bu sözleri! 'Dünya Bu' şarkı sözleri nelerdir? Gazapizm - Dünya Bu şarkısı hakkında bilgiler!

Gazapizm - Dünya Bu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Gazapizm'e aittir. Şarkının müzik ve düzenlemesi ise Ateş Berker Öngören'e aittir. Şarkının mix-masteringi Utku Ünsal'a aittir. Gazapizm - Dünya Bu sözleri sizlerle...

GAZAPİZM - DÜNYA BU SÖZLERİ

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost

Nereye kaçsan nereye saklansan boş

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

***

Bir ayağın çukurda carpe diem ne?

Has***tir be!

Zaman kanımızı emer

Ne ki başımıza gelen?

Panik yok moruk gel yaşımıza güven

Has***tir be!

Zaman kafamızı deler

***

Yüzün gözün nerede bilmem

Geçmiş pencerede ömrün

Gelmiş hep geriden günler

Paralelde yine yeniden doğmak yok bu nasıl bi talep?

Toprak son durağınız hâlen

Yatsan da kulağına sen

Has***tir be!

***

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost

Nereye kaçsan nereye saklansan boş

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

***

Bağırsan duymaz kimsen seni

Oyun yok artık küsmek niçin?

Kenarda kalmış günler gibi

Gibi.

Bir de kimileri birileri ölü ve de dirileri görüyorlar

Perileri, yeri meri gayb

Güneşiniz doğmaz yüreğiniz mat

Dümenine ortak güvenine kan var

Bir cebine by-pass bir cebe demans daha niceleri var

Reçetene vasiyet, ecele kucak aç

Ya da kaç.

***

Seni bulamaz, seni göremez sanıyor musun

Öyle değil ama yine bak

Seni duyamaz, seni sezemez

Biliyor musun öyle değil ama yine bak

Geri gelinir, yine dirilir içimizde bu düşlerin yenileri vah!

Kimi delirir, kimi sevinir, kimi debelenir ama yine çare bulamaz

Ölüm orada, ölüm burada ediyor yine gözünüze baka baka dans

Ölüm şurada, ölüm duramaz geliyor yine peşinize koşa koşa kaç!

***

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost

Nereye kaçsan nereye saklansan boş

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

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