Gazapizm - Dünya Bu sözleri! 'Dünya Bu' şarkı sözleri nelerdir? Gazapizm - Dünya Bu şarkısı hakkında bilgiler!
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Gazapizm'in yeni şarkısı Dünya Bu, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Gazapizm - Dünya Bu şarkı sözleri nelerdir? Dünya Bu sözleri nedir? Gazapizm - Dünya Bu şarkı söz ve müzik kime ait? İşte detaylar...
Gazapizm - Dünya Bu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Gazapizm'e aittir. Şarkının müzik ve düzenlemesi ise Ateş Berker Öngören'e aittir. Şarkının mix-masteringi Utku Ünsal'a aittir. Gazapizm - Dünya Bu sözleri sizlerle...
GAZAPİZM - DÜNYA BU SÖZLERİ
Ne yaparsan yap sen dünya bu!
Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost
Nereye kaçsan nereye saklansan boş
Ne yaparsan yap sen dünya bu!
***
Bir ayağın çukurda carpe diem ne?
Has***tir be!
Zaman kanımızı emer
Ne ki başımıza gelen?
Panik yok moruk gel yaşımıza güven
Has***tir be!
Zaman kafamızı deler
***
Yüzün gözün nerede bilmem
Geçmiş pencerede ömrün
Gelmiş hep geriden günler
Paralelde yine yeniden doğmak yok bu nasıl bi talep?
Toprak son durağınız hâlen
Yatsan da kulağına sen
Has***tir be!
***
Ne yaparsan yap sen dünya bu!
Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost
Nereye kaçsan nereye saklansan boş
Ne yaparsan yap sen dünya bu!
***
Bağırsan duymaz kimsen seni
Oyun yok artık küsmek niçin?
Kenarda kalmış günler gibi
Gibi.
Bir de kimileri birileri ölü ve de dirileri görüyorlar
Perileri, yeri meri gayb
Güneşiniz doğmaz yüreğiniz mat
Dümenine ortak güvenine kan var
Bir cebine by-pass bir cebe demans daha niceleri var
Reçetene vasiyet, ecele kucak aç
Ya da kaç.
***
Seni bulamaz, seni göremez sanıyor musun
Öyle değil ama yine bak
Seni duyamaz, seni sezemez
Biliyor musun öyle değil ama yine bak
Geri gelinir, yine dirilir içimizde bu düşlerin yenileri vah!
Kimi delirir, kimi sevinir, kimi debelenir ama yine çare bulamaz
Ölüm orada, ölüm burada ediyor yine gözünüze baka baka dans
Ölüm şurada, ölüm duramaz geliyor yine peşinize koşa koşa kaç!
***
Ne yaparsan yap sen dünya bu!
Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost
Nereye kaçsan nereye saklansan boş
Ne yaparsan yap sen dünya bu!