Gaye Su Akyol kimdir? Gaye Su Akyol kaç yaşında? Gaye Su Akyol Instagram hesabı!

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GAYE SU AKYOL KİMDİR?

Gaye Su Akyol, 30 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, ressam Muzaffer Akyol'dur. İlkokulu ve liseyi İstanbul'da okudu, üniversite eğitimini ise 2002-2007 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi antropoloji bölümünde tamamladı. Ortaokuldan beri müziğin içinde olan Akyol, Seni Görmem İmkânsız grubuyla tanındıktan sonra 2014 yılında yayınlanan Develerle Yaşıyorum albümüyle adından söz ettirdi.

2017'de İstanbul Kırmızısı adlı Ferzan Özpetek filmi için birkaç eser besteledi.

Gaye Su Akyol, dünya müziği hakkında yayınlar yapan Songlines dergisi tarafından dünya müziği kategorisinde 2019'un en iyi sanatçısı seçilmiştir. LGBTQI+ topluluğuna desteğiyle adından sıkça söz ettirmektedir. 2020'de Volkan Güleryüz tarafından yönetilen İris adlı trans biyografik belgesel filmde yer almıştır.

Diskografi

Develerle Yaşıyorum (2014)

Hologram İmparatorluğu (2016)

İstikrarlı Hayal Hakikattir (2018)

GAYE SU AKYOL INSTAGRAM HESABI

Gaye Su Akyol Instagram hesabı "gayesuakyol" 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.