Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilgili iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Alacacı, "Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin" şeklindeki açıklamalarından sonra Karadağlı'yı eleştirerek, onun danışmanı olduğu öne sürülen bir kişi tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Bu durumu resmi mercilere taşıyarak şikayetçi olduğunu duyurdu. Peki, Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

GAYE FİLİZ ALACACI KİMDİR?

Gaye Filiz Alacacı, 1972 yılında Yozgat'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Alacacı, 1992 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümüne kaydolmuş ve 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sınavına girerek başarılı olmuş ve bu tiyatroda Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliği döneminde birçok oyunda sahne almıştır. Alacacı, sahne deneyimleriyle Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunan yetenekli bir sanatçıdır.

Gaye Filiz Alacacı, 2001 yılında şehir tiyatrosundan ayrılarak Ankara'ya döndükten sonra, bu süreçte Ankara Radyosu'nda "Geceden Sabaha" adlı programı canlı olarak sunmuştur. Ayrıca, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda misafir sanatçı olarak çeşitli oyunlarda yer almış, 2002 yılında Devlet Tiyatroları sınavını kazanarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak göreve başlamıştır.

2006 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin edilen Alacacı, o günden bu yana burada görev yapmaktadır. 1990 yılından itibaren TRT ve diğer televizyon kanallarında dizi ve film dublajı yaparak seslendirme alanında da kendini göstermiştir. Bunun yanı sıra, çeşitli özel kurumlarda oyunculuk ve diksiyon dersleri vermektedir. Her yıl düzenlenen Behçet Aysan anma gecesi ve Ceyhun Atuf Kansu anma gecelerinde sunuculuk yapmaktadır.

Ayrıca, Melih Cevdet Anday şiir gecesinde sanatçı olarak yer alan Alacacı, "Hamlet," "Töre," "Roberto Zucco," "Macbeth," "Küçük Burjuvalar," "Koltuk Düşkünleri," "Ali Ayşeyi Seviyor," "İçerdekiler," "Dünyanın Ortasında Bir Yer," "Hepimizin Öyküsü Aynı," "Yıldızcı Kral," "Akıllı Soytarı," "Elele Cadı Kazanı," "Derbi ya da Darbe," "Bir Kahve Molası," "İçlerinden Hangisi," "Tepegöz," "Narnia Günlükleri," "Operada ki Kadınlar" ve "Alacaklılar" gibi birçok önemli tiyatro oyununda sahne almıştır. Ayrıca TRT ve özel kanallarda pek çok dizi ve yapımda da rol almıştır. Gaye Filiz Alacacı, evli ve bir çocuk annesidir.